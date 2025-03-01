وزارة الثقافة تطلق مشروع "الليلة الكبيرة في كل مكان"

كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مشروع "الليلة الكبيرة في كل مكان"، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان، في إطار جهودها للحفاظ على التراث المصري وتعزيزه.

يهدف المشروع إلى نشر المنتج الثقافي المصري بين مختلف الفئات عبر المدارس والجامعات والنوادي والمناطق السياحية.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن أوبريت "الليلة الكبيرة" يُعتبر من أبرز الأعمال الفنية التي تجسد الهوية المصرية الأصيلة، حيث شارك في إبداعه كل من صلاح جاهين وسيد مكاوي وصلاح السقا، ولا يزال هذا العمل محفورًا في الذاكرة المصرية. وأضاف: "كان من المهم أن نعرض هذا العمل الفني المميز للأجيال الجديدة في أماكن متنوعة، كونه يعبر عن تراث مصر الغني والفريد."

كما أشار هنو، إلى أن المشروع يتضمن تعاونًا مع شركة "كنوز" لإنتاج نسخ متميزة من عرائس "الليلة الكبيرة"، والتي سيتم طرحها في الأسواق قريبًا، بهدف إنشاء علامة تجارية محلية تحمل شعار "صُنع في مصر" وتعبر عن الهوية الثقافية المصرية.

ويهدف المشروع إلى تحويل "الليلة الكبيرة" إلى مبادرة ثقافية شاملة تصل إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها، حيث سيتم تقديم العروض في مواقع متعددة، مع استخدام أساليب إخراجية مبتكرة تتناسب مع طبيعة كل عرض ومكان تقديمه، لضمان وصوله إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

من جهته، أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى الاحتفاء بالتراث المصري من خلال عروض "خيمة هل هلالك" وحفلات "الليلة الكبيرة" في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جولات مسرح المواجهة والتجوال، بالإضافة إلى مشاركتها في المهرجانات والأسابيع الثقافية المصرية خارج البلاد.

وأضاف أحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة للاستثمار، أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل عددًا من المدارس والنوادي، مع خطط لتوسيع نطاق العروض ليشمل الجامعات والمناطق السياحية، مع تنظيم حفلات متتالية في مواقع مختلفة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المصري.

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