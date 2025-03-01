مستعينة بالسوشيال ميديا.. "حياة كريمة" توجه ميزانيتها الإعلانية لدعم "الأكثر احتياجًا"

كتب- محمد نصار:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن إطلاق حملتها الرمضانية لهذا العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، حرصًا على توجيه الموارد لدعم الفئات المستحقة، وتعزيز الوعي بأهمية تكاتف المجتمع ومسؤوليته المشتركة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على دعم أنشطتنا بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الخيرية والتنموية وتعزيز أثرها المستدام في تحسين حياة

الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة عن تقديم 15 رحلة عمرة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي لمساعدة باقي الحالات الإنسانية وذلك ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة للفئات المستحقة.

كما أطلقت المؤسسة، "تحدي الخير" ضمن حملة "مليون وجبة"، بهدف تشجيع جميع فئات المجتمع، ومنهم المشاهير والمؤثرين والشركات على التحدي بالتبرع بعدد أكبر من الوجبات خلال الشهر الكريم، مما يعزز روح التضامن والتكاتف لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة.

وفي إطار استراتيجيتها الإعلامية لهذا العام، أعادت المؤسسة تقديم برنامج "حياة كريمة" لما حققه من نجاحات عبر السنوات الماضية، وذلك برؤية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو من تقديم أيمن مصطفى، سفير مؤسسة حياة كريمة للعمل التطوعي، ويسلط البرنامج الضوء على القصص الملهمة لفئات المجتمع البسيطة والتجارب الإنسانية التي تعكس مبادئ التكافل الاجتماعي الرحيم، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية المختلفة لتحقيق الاستدامة في تحسين حياة الفئات المستحقة.

كما تقدم المؤسسة سلسلة يومية من الابتهالات الرمضانية القصيرة قبل موعد الإفطار، عبر منصاتها الرقمية، بهدف تعزيز الأجواء الروحانية، وترسيخ القيم الإيمانية، وإحياء لحظات التأمل والصفاء وسط زحام الحياة اليومية.

وأكدت بثينة مصطفى ، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى توجيه الميزانيات الإعلانية لدعم الفئات المستحقة، وتعزيز مفهوم التضامن والمسؤولية المجتمعية، بما يعكس رؤية المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادراتها الخيرية والمجتمعية.

واختتمت حديثها قائلة: مؤسسة حياة كريمة تعمل على ترسيخ قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، مما يخلق بيئة أكثر إنسانية واستدامة، حيث تواصل جهودها من خلال مشاريعها التنموية الهادفة إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة في المجالات كافة.

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