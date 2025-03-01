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وزير الصحة يتفقد مستشفى المقطم في زيارة مفاجئة.. ويحيل المتغيبين للتحقيق

03:07 م السبت 01 مارس 2025

وزير الصحة يتفقد مستشفى المقطم في زيارة مفاجئة

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كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى المقطم للتأمين الصحي، اليوم السبت، في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى المقطم، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ عدم وجود أطباء طوارئ، فوجه بتحويل جميع المتغيبين عن العمل للتحقيق.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير حرص أثناء جولته على الاستماع لآراء ومقترحات وشكاوى المواطنين، للوقوف على مدى رضاهم على الخدمة المقدمة لهم، موجهًا بإنشاء وحدة خاصة بشكاوى المواطنين، للوقوف على التحديات وحلها.

وتفقد الوزير، غرفة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تفقد العيادات الشاملة بالمستشفى، كما تفقد مخزن الصيدلية، موجهًا بتحويل الصيادلة المقصرين للتحقيق، كما لاحظ زيادة كبيرة في أعداد الصيادلة عن الاحتياج الفعلي للعمل، فوجه بإعادة توزيع القوى البشرية من الصيادلة، وفقًا لحاجة العمل.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمراجعة قائمة الأدوية وتوفير النواقص من المستحضرات الدوائية، وزيادة القوى البشرية في عيادة العظام.

كما تفقد الوزير، عيادة ضعف عضلة القلب، ووجه بزيادة عدد أيام عمل العيادة، وزيادة القوى البشرية، مع التشديد على ضرورة التزام الأطقم الطبية بالزي داخل العيادة.

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خالد عبد الغفار مجلس الوزراء مستشفى المقطم للتأمين الصحي زيارة مفاجئة
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