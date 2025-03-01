مش قادرة أرد على حد.. ريهام سعيد تصل مصر بعد احتجازها 3 أيام في لبنان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، وصولها إلى مصر، بعد احتجازها الأسبوع الماضي في لبنان.

وقالت ريهام سعيد، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: "أنا الحمد لله وصلت أرض مصر حالًا".

وتابعت: تم الإفراج عني بعد حبسي لمدة 3 أيام في بيروت، شكرًا لكل اللي كان قلقان، أنا آسفه مش قادرة أرد على المكالمات دلوقتي، إن شاء الله أبقى كويسه وأرد على كل المكالمات.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد استغاثت بجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل مع السفارة المصرية في بيروت لتمكينها من حضور جلسة محاكمة طبيب التجميل نادر صعب الذي كانت قد اتهمته بتشويه مظهرها العام خلال خضوعها لعملية تجميل لديه، بحسب قولها.

وكتبت ريهام سعيد، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من فضلكوا حد يتصل بالسفارة المصرية نادر صعب استخدم نفوذه وموقفني في المطار وأنا جايه أحضر الجلسة.. أنا مبخافش يا نادر ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان مهما تعمل انت دكتور شوهتني وأخطأت طبيا.

يرجع تاريخ القضية إلى شهر يناير 2024 عندما قالت ريهام سعيد في منشور عبر حسابها بموقع انستجرام: أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. أنا هرفع عليك قضية عشان أنت بتأذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.

في حين رد نادر صعب، عليها قائلًا: جت لي من 10 أشهر لإجراء عملية شد الوجه والتخلص من مشاكل كانت بتعاني منها بسبب عمليات سابقة.. أجريت العملية وأنا راضي عنها بعد ما شوفتها في عدد من المقابلات التليفزيونية ودي من أجمل النتائج اللي أي ست ممكن تحصل عليها من عملية شد الوجه ومعرفش منين التشوهات اللي بتتكلم عنها، ومدفعتش فلوس العملية كاملة.

اقرأ أيضًا:

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في هذا التوقيت

آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. ومصير جولاته الدعوية