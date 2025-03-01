برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي يدعم السياحة والاقتصاد الوطني

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الثالث من يوليو المقبل، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد إنجازًا تاريخيًا مهمًا ودعامة قوية لدعم السياحة والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، متوقعًا أن يجذب ملايين السياح من مختلف دول العالم، نظرًا لما يحتويه من كنوز أثرية فريدة، وعلى رأسها مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

أهمية الترويج للمتحف عالميًا

طالب الدكتور محمد الصالحي الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، ووسائل الإعلام المختلفة، بتكثيف الجهود للترويج للمتحف على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الترويج الفعّال سيساهم في زيادة تدفق السياحة الثقافية إلى مصر، مما يعزز من الإيرادات الاقتصادية للبلاد.

كما شدد على ضرورة إدراج المتحف المصري الكبير ضمن البرامج السياحية الأساسية لجميع الوافدين إلى مصر.

أبرز الكنوز الأثرية داخل المتحف

يضم المتحف أكثر من خمسين ألف قطعة أثرية، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تتجاوز خمسة آلاف قطعة، والتي ستعرض لأول مرة في قاعة مخصصة تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة من التماثيل والآثار النادرة التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

متحف شامل يضم أنشطة متعددة

يحتوي المتحف على العديد من المرافق التي تجعله أكثر من مجرد مكان لعرض الآثار، حيث يضم متحفًا للأطفال، ومركزًا تعليميًا متطورًا، إلى جانب قاعات للعرض المؤقت وسينما ومركز للمؤتمرات.

كما يوفر المتحف مناطق تجارية تشمل محال تجارية، ومقاهي، ومطاعم، وحدائق، ومتنزهات.

دعوة لزيارة المتحف المصري الكبير

دعا الدكتور محمد الصالحي مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الرسمية، والجامعات والمدارس، ومراكز الشباب، والمراكز الثقافية، إلى تنظيم رحلات لزيارة المتحف المصري الكبير، والاستمتاع بتجربة ثقافية استثنائية داخل هذا الصرح الأثري العالمي، الذي يعكس عظمة تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

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