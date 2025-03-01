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فرص أمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بدرجات الحرارة

01:22 م السبت 01 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، في بيان، إنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة.

وتابعت: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى لتشهد البلاد أجواء باردة نسبيًا نهاية الأسبوع.

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