منخفض جوي جديد.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في هذا التوقيت

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان 2025، حيث تتوقع الهيئة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

طقس معتدل نهارًا.. بارد ليلًا في أول أيام رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تبقى الأجواء باردة ليلًا، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صباح البلد"، أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 22 و24 درجة مئوية خلال أول أيام رمضان، مع استمرار ارتفاعها التدريجي بسبب تأثير كتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي، مما يجعل الطقس معتدلًا إلى دافئ خلال النهار.

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار من الأربعاء إلى الجمعة

رغم هذا الارتفاع المؤقت، حذرت منار غانم، من تقلبات جوية حادة تبدأ اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة، حيث ستتعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى:

1- انخفاض درجات الحرارة حيث تصل العظمى إلى 17-20 درجة مئوية بعد أن كانت 24 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

2- سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وربما تمتد إلى القاهرة الكبرى.

3- أجواء باردة ليلًا، حيث ستصل درجات الحرارة الصغرى إلى 9-10 درجات مئوية في بعض المناطق.

نصائح هامة للمواطنين

1- ارتداء ملابس مناسبة نظرًا للفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

2- متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة تطورات الطقس.

3- توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية سقوط أمطار وتقلبات الرياح.

وأكدت الأرصاد، أنها ستواصل متابعة المستجدات الجوية وإصدار التحديثات بشكل دوري لضمان سلامة المواطنين خلال هذه الفترة.

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