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"مدبولي" يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث عدد من القضايا

12:09 م السبت 01 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نظيره الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، لبحث عدد من القضايا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في أكثر من مناسبة، استعداد مصر لوضع خطة تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بدون تهجير الشعب الفلسطيني منها.

وشدد "مدبولي"، على موقف مصر الصارم تجاه القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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