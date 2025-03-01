فرص عمل للمدرسين برواتب 49 ألف جنيه شهريًا -التقديم غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، بحسب التخصصات المرفقة في الإعلان المرفق.

ووفق بيان صحفي، يأتي ذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر.

وقال "جبران"، إن التقديم على الفرص يبدأ من يوم الأحد الموافق 2-3-2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: labour@labour.gov.eg.

وأكد الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الإدارة تستقبل رسائل المتقدمين في الموعد المحدد، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الاختبارات، وأوضحت أن الشروط والمميزات مرفقة بالإعلان المرفق.

وذكرت أن التخصصات المطلوبة في مجالات: اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم الإدارية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسوب، والاجتماعيات، والجيولوجيا.

وقالت إن شرط السن لا بد وأن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي يكون بكالوريوس، أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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