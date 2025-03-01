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بسبب شوبير.. تحرك جديد من "الأعلى للإعلام" ضد قناة الأهلي

10:59 ص السبت 01 مارس 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- محمد نصار:

حدد المجلس الأعلى للإعلام، المقبل الموافق 3 مارس 2025 لعقد جلسة استماع يحضرها الممثل القانوني لقناة الأهلي للرد على ما تضمنته الشكوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك ذد القناة.

جاء ذلك بناءً على الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من رئيس نادي الزمالك ضد قناة الأهلي وبرنامج "حارس الأهلي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وقد أحال المجلس الشكوى، إلى لجنة الشكاوى، على أن يتم عرض رأي اللجنة على المجلس لاتخاذ قراره النهائي بشأنها.

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