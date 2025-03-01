دعم إضافي لـ10 ملايين شخص.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

كتب - محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف المقررات التموينية لشهر مارس 2025 لأصحاب البطاقات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ حزمة برامج اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث تقرر تقديم دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

ووفقًا للقرارات الجديدة، سيتم زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر، وذلك لمدة شهرين، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من شهر رمضان 2025.

وأكدت الوزارة أن عمليات صرف السلع التموينية تتم بانتظام، مع توافر جميع السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مشددة على المتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.