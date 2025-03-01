هل عرفنا لماذا ألغى السيسي زيارته لواشنطن؟!.. الجلاد: ترامب أعدم زيلينسكي على الهواء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، على المشادة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، مشيدًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء زيارته إلى واشنطن، متسائلا هل عرفنا لماذا ألغى السيسي لقاء ترامب؟!.

وكتب رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يخطئ من يعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب، يتصرف بعشوائية أو سذاجة سياسية لأن الرجل يعرف جيداً ما يفعل، بل أنه يمتلك استراتيجية جديدة، وطريقة مُختلفة، لم يعرفها العالم من قبل".

الجلاد: المشاجرة اتسمت بالردح السياسي والشخصي

وأضاف: "ترامب اليوم قلب العالم رأسًا على عقب، حينما واصل فتح أبواب الغرف المُغلقة، وأذاع لقائه المُنتظر مع الرئيس الأوكراني على الهواء، ثم انقلب الاجتماع إلى مشاجرة، اتسمت بالردح السياسي والشخصي، بين الطرفين ولم يكتف ترامب بذلك، وإنما طرد - في واقعة لم يشهدها الكوكب- زيلينسكي من البيت الأبيض..!".

وتابع: "ماذا يهمُنا في ما حدث اليوم؟!.. في ظني أننا الآن نُدرك جميعاً، أن القرار المصري بإلغاء زيارة الرئيس السيسي لواشنطن، كان الصواب بعينه".



وأشار الجلاد إلى أنه صحيح أن ترامب لا يجرؤ على استخدام نفس الأسلوب مع الرئيس السيسي ومصر، لأسباب يعلمها الجميع، إلا أن اللقاء كان سيزيد إشعال الأزمة بين البلدين لأن لا ترامب كان سيحترم الإرادة المصرية برفض صفقته المشبوهة، ولا السيسي كان سيتراجع، أو يصمت على أي تجاوز للكرامة الوطنية، أو يتنازل عن الثوابت والخطوط المصرية الحمراء..!.

وتابع: "ترامب أعدم زيلينسكي على الهواء مباشرة، وأمام العالم كله فمن عليه الدور بعد أوكرانيا؟!.. في اعتقادي: أوروبا.. فهل تتفقون معي؟!".