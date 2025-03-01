محمد السعدي يكشف كواليس وتجهيزات افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المنتج محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كواليس التجهيزات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الثالث من يوليو المقبل.

وأكد السعدي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" أن هذا الحدث سيكون فرصة كبيرة لتسويق مصر سياحيًا واقتصاديًا، حيث ستكون أنظار العالم كله مسلطة على مصر خلال حفل الافتتاح.

وأوضح السعدي أن العالم سيكون "فاتح الشاشة" على مصر في ذلك اليوم، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا الحدث.

وأكد أن الافتتاح سيكون فرصة لعرض تاريخ مصر العريق وعظمة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنهم أمام مسؤولية تاريخية وثقافية لإخراج الحدث بالصورة التي تليق بعظمة مصر.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث شعبي أو سياسي، بل هو "حدث دولة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تشارك كل جهات الدولة في التحضير لهذا الاحتفال العالمي.

وأضاف أن مصر تمتلك صناعة محتوى قوية من حيث الأفكار والموسيقى والصورة، وهو ما ظهر جليًا في افتتاح طريق الكباش وموكب نقل المومياوات الملكية.

وأكد السعدي على أن هذا الحدث سيكون بمثابة رسالة للعالم عن عراقة مصر وقدرتها على ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية العالمية.