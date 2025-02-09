فيديو مستر بيست يثير الجدل.. مياه الأهرامات ولغز الفراعنة

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لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اليوتيوبر الشهير مستر بيست (MrBeast) مقطع فيديو بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، حيث خاض تجربة استثنائية داخل أهرامات الجيزة.

مقابر الفراعنة وأسرار البناء

بدأ مستر بيست جولته داخل مقابر الفراعنة، موضحًا أنها مناطق محظورة قانونيًا لدخولها، نظرًا لما قد تشكله من خطورة على الزوار.

وخلال استكشافه، عرض لقطات حصرية من الممرات الداخلية والغرف الدفينة، متحدثًا عن الأساليب المتقدمة التي استخدمها المصريون القدماء في تشييد الأهرامات.

وأثناء مغامرته، قال: "سوف نسبح نحو مقبرة سرية تحت الأرض، أسفل الأهرامات".

كما أشار إلى بعض اللحظات المثيرة، مثل استكشاف الممرات الضيقة والصعود إلى غرف الدفن، وفي إحدى اللحظات، وقال:"لنغادر قبل أن تصيبنا اللعنات"، في إشارة إلى الأساطير المرتبطة بلعنات الفراعنة.

ملايين المشاهدات في وقت قياسي

حقق الفيديو 38 مليون مشاهدة خلال 18 ساعة فقط على منصة "يوتيوب"، وهو ما يعكس مدى اهتمام الجمهور بهذه المغامرة الاستثنائية. وأبدى مستر بيست انبهاره بضخامة الأهرامات ودقة بنائها، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد إحدى أروع مغامراته على الإطلاق.

يُذكر أن مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، يُعد من أبرز صناع المحتوى على يوتيوب، حيث يُعرف بمقاطع الفيديو التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مع التركيز على تقديم تجارب فريدة ومغامرات غير مسبوقة تأسر انتباه ملايين المتابعين حول العالم.

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