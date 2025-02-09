الفريق أسامة ربيع: لن نرفع أسعار المرور في قناة السويس خلال هذه الفترة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأزمات العارضة إلا أن توجيهات الرئيس السيسي، كانت مواصلة التطوير حتى في وقت تحقيق الخسائر وتراجع الإيرادات بسبب أزمة الملاحة، وذلك إيماناً من الرئيس بضرورة الجاهزية لعودة انتظام الحركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترًا، بينها 30 كيلو مترًا في الجنوب من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، موضحًا أنه أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترًا، وتعميق بين 66 قدمًا و72 قدمًا، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%.

وأكد أن تكلفة التطوير في قناة السويس، وصلت إلى 9 مليارات جنيه، معقبًا: "استعنا بالعمالة المصرية والكراكات المصرية وتم الانفاق على التطوير بالجنيه المصري وحرصنا على عدم الاستعانة بتأجير كراكات من الخارج لعدم الاعتماد على العملة الصعبة".

وأشار إلى أنه لن يتم رفع رسوم المرور في قناة السويس، قائلاً: "لن نرفع أسعار المرور في القناة خلال هذه الفترة."