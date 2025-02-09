لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اليوتيوبر الشهير مستر بيست (MrBeast) مقطع فيديو جديدًا بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، حيث قدم لمتابعيه تجربة استثنائية لاستكشاف أهرامات الجيزة في مصر.

واستعرض الفيديو تفاصيل فريدة عن هذه الصروح التاريخية، مقدمًا معلومات شيقة حول تصميمها وأسرار بنائها.

مقابر الفراعنة وأسرار البناء

بدأ مستر بيست الفيديو بجولة داخل مقابر الفراعنة، مشيرًا إلى أن هذه الأماكن محظورة قانونيًا لدخولها.

واستعرض الممرات الداخلية والغرف الدفينة، متحدثًا عن التقنيات المعمارية التي استخدمها المصريون القدماء في بناء الأهرامات.

ملايين المشاهدات في ساعات قليلة

حقق الفيديو 38 مليون مشاهدة خلال 18 ساعة فقط على منصة "يوتيوب"، حيث أبدى مستر بيست إعجابه الشديد بعظمة الأهرامات، معتبرًا أن هذه التجربة تعد واحدة من أروع مغامراته على الإطلاق.

كما شارك بعض اللحظات المثيرة، مثل التنقل عبر الممرات الضيقة والصعود إلى غرف الدفن، ولم يخلُ الفيديو من حسه الفكاهي، حيث قال مازحًا: "لنغادر قبل أن تصيبنا اللعنات"، في إشارة إلى الأساطير المرتبطة بلعنات الفراعنة.

يُذكر أن مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، يعد من أبرز صناع المحتوى على يوتيوب، حيث يشتهر بتقديم مقاطع فيديو تجمع بين الترفيه والتعليم، مع التركيز على التجارب الفريدة التي تأسر انتباه متابعيه حول العالم.

اقرأ أيضا:

الأكثر استهلاكًا.. أبرز ٣ أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء



لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان



