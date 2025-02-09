يضم أشجار ونباتات نادرة.. الزراعة تكشف عن محتويات المتحف الزراعي

كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، عن أبرز مميزات ومحتويات المتحف الزراعي الكبير الكائن بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وقال إبراهيم خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المتحف الزراعي، الذي تأسس عام 1930 وافتتح عام 1938، يُعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم. ويمتد على مساحة 30 فدانًا، منها 20% مبانٍ، بينما تغطي المساحات الخضراء بقية المساحة.

وأكدإبراهيم أن المتحف الزراعي يضم مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات النادرة، التي تحظى باهتمام خاص من القائمين عليه، حيث يتم الحفاظ عليها وتنميتها. كما شدد على أن عمليات التقليم التي تُجرى للأشجار تهدف إلى صيانتها وليس قطعها.

ولفت إبراهيم إلى أن معرض زهور الربيع يُعد أقدم معرض من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا، وربما في العالم. وقد شهد المعرض في عام 2024 نسخته الـ 92، وحظي هذا العام باهتمام كبير من وزير الزراعة علاء فاروق، الذي يسعى إلى تحويله إلى معرض دولي في السنوات القادمة.

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