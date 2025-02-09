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"اتصالات النواب": طالبنا بتوفير بعض المواقع التعليمية والحكومية بشكل مجاني

09:57 م الأحد 09 فبراير 2025

النائب أحمد بدوي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم رفع مطالب بضرورة توفير بعض المواقع التعليمية والحكومية بشكل مجاني للمستخدمين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن العديد من الحسابات الإلكترونية في مصر تفتقر إلى مستوى الأمان المطلوب، مما يسهل اختراقها.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم تحديد عدة نقاط مهمة تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات الإلكترونية، مُشيرًا إلى وجود روابط يمكن أن تؤدي إلى تهكير الحسابات بمجرد الضغط عليها.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بإصدار توصية تطالب بجعل المواقع الحكومية، التي تقدم خدمات رقمية، مجانية للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية.

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أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب
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