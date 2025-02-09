حدث في 8 ساعات| وظائف خالية في الحكومة.. ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها، تصريح وزير العمل لمصراوي عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

هل هناك استثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟.. وزير العمل يوضح

قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

من جانبه، أكد وزير العمل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القرار هذا العام لن يتضمن أي استثناءات لأي منشأة، وهو أمر وجوبي.

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وظائف خالية بهيئة الطرق والكباري.. التقديم حتى 27 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وينتهي التقديم على هذه الوظائف اعتبارًا من نهاية الإعلان وذلك يوم 27 فبراير الجاري.

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100 ساعة لأشهر يوتيوبر في العالم داخل الأهرامات تُبهر الملايين.. ما القصة؟

أطلق اليوتيوبر الشهير مستر بيست، حلقة جديدة من برنامجه الشهير، بعنوان قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات، على موقع "يوتيوب"، وحققت مشاهدات قياسية في غضون ساعات معدودة تخطت الـ6 مليون مشاهدة، فيما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه".

وكشف مستر بيست عن انبهاره الشديد بالتجربة، مؤكدًا أنها أعظم مغامرة خاضها على الإطلاق، ولم يشهد مثيلًا لها من قبل.

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لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يستعد المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال عادات وتقاليد متوارثة تتطلب زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الميكرويف والثلاجة والمكنسة الكهربائية والسخان وغيرها من الأجهزة، نظرًا لتحضير الأطعمة المختلفة والحلويات والمقبلات وغيرها.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير عدة نصائح لتجنب ارتفاع الفاتورة خلال شهر رمضان وتلاشي الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في حدوث هذا الأمر.

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قرار من الإسكان بتقسيم مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتقسيم مساحة الأراضي السابق تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم (٢٤٩) لسنة ١٩٧٧ بشأن إنشاء تجمع عمراني "مدينة العاشر من رمضان" والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لسنة ١٩٨٠ بتحديد حدود مدينة العاشر من رمضان بمساحة (94818) فدانا، إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل، ومسمى مستقل ويستقل كل منهما عن الآخر، وفقاً لموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (۲۰۰) بتاريخ ۲۰۲۵/۱/۲۸.

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رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والوجه البحري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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الأكثر استهلاكًا.. أبرز ٣ أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء

يمثل الاستخدام المتزايد لبعض الأجهزة الكهربائية في فصل الشتاء عقبة كبيرة أمام الموطنين، خاصة لما يترتب عليه من ارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

يستعرض "مصراوى" خلال التقرير التالي أبرز 3 أجهزة تُسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء التي تأتي في مقدمتها:

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الأمير رحيم.. من هو وريث كريم أغا خان على عرش الإسماعيليين؟

بات رحيم الحسيني، الأغا خان الخامس لطائفة الإسماعيليين حول العالم، وذلك عقب وفاة والده كريم الحسيني أغا خان.

الأمير رحيم الحسيني، البالغ من العمر 53 عاما، سيكون الإمام الخمسين للإسماعيليين، وفقا لوصية والده، الذي توفي، الثلاثاء، في البرتغال.

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