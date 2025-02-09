اتحاد عمال مصر يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بالفئات المهمشة منذ توليه المسؤولية، وكان من ضمن تلك الفئات العمالة غير المنتظمة.

وأوضح البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة dmc، أن العمالة غير المنتظمة حصلت على العديد من الامتيازات في الفترات السابقة، وأبرزها زيادة المنحة المقدمة من وزارة العمل من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

وأشار البدوي إلى أن المنحة القادمة ستبدأ صرفها مع بداية شهر رمضان، معربًا عن أمله أن تساهم هذه المنحة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه العمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة الصعبة.

كما لفت إلى أن قانون العمل الجديد حدد العمالة غير المنتظمة وقسمها إلى أربع فئات تشمل الزراعة، وصيد الأسماك، والبناء، وعمال المحاجر.

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