متحدث الوزراء: الحكومة ستطلق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة "الحياة"، أوضح "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء شدد على أهمية توفير السلع الأساسية في الأسواق وضبط أسعارها، بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المعارض التي يتم تنظيمها، مثل معارض "أهلا رمضان"، بالإضافة إلى معارض أخرى سيتم إقامتها في القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، مثل "سوق اليوم الواحد"، وذلك لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستطلق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، حيث يتم حاليًا الانتهاء من بعض التفاصيل الفنية.

وأكد أن الحزمة، بعد اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، ستشمل زيادة في المرتبات والمعاشات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من إجراءات الاعتماد.

وأشار الحمصاني إلى أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش أيضًا موضوعات أخرى مهمة، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة، ومتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفات بناء جديدة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه المبادرات بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.