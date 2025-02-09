القومي للأجور: لا استثناءات في تطبيق رفع الحد الأدنى على القطاع الخاص

كتب- حسن مرسي:

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه وفقًا لقرارات الحد الأدنى للأجور، سيتم تحديد أجر الساعة ليكون لا يقل عن 28 جنيهًا.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أشار السقطي إلى أن أصحاب الأعمال يدركون جيدًا الأوضاع الاقتصادية وظروف المعيشة التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص، ولذلك تم اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه.

وأكد أنه لا توجد استثناءات في تطبيق هذا القرار على القطاع الخاص، مشددًا على قدرة القطاع على تمويل هذه الزيادات.

وأوضح السقطي أن نسبة أصحاب الأعمال الذين قد يواجهون صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة لن تتجاوز 1%، حيث سيتم دراسة أوضاعهم المالية بشكل مفصل.