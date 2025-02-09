مجدى الجلاد: الأحزاب الموجودة لا تعبر عن الشارع.. والبرلمان أكثر موالاة للحكومة

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن التجربة الحزبية الحقيقية تتطلب تواجدًا فعليًا وحقيقيًا في الشارع، وأن يكون للحزب أنصار ومؤيدون وبرنامج واضح ورؤية استراتيجية تواكب التغيرات المستمرة.

خلال حواره في "بودكاست المحروسة" مع الإعلامي أحمد سالم، الذي يعرض على موقع "المحروسة الإخباري"، أضاف "الجلاد"، أن الأحزاب التي تعتبر ممثلة للدولة، مثل "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الشعب الجمهوري"؛ لا تعبر عن المعارضة أو القوى السياسية الأخرى، بل هي أحزاب تدعم الدولة دون أن تعكس صوت الشارع.

وأشار الجلاد إلى أن هذه الأحزاب، عندما أفرزت البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، لم تُمثل المعارضة فيه سوى بثلاثة أشخاص فقط، بينما جاءت القوائم الانتخابية من الأحزاب والمستقلين بأعضاء مؤيدين للدولة والحكومة بشكل كامل.

وأكد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، أن البرلمان الحالي يعد الأكثر ولاءً للحكومة، حيث لم يقدم أي استجواب قوي أو طلب إحاطة، ولم يشهد أي تصويت حقيقي على أداء الحكومة.

ولفت الجلاد، إلى أن هذه الأحزاب لم تعبر عن الشارع طوال السنوات العشر الماضية، مما يطرح تساؤلات حول دورها الحقيقي في تمثيل المواطنين.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على أن المعارضة الحقيقية تحتاج إلى تواجد فعلي في الشارع وبرامج واضحة تطرح حلولًا للتحديات التي تواجهها البلاد، بدلًا من الاكتفاء بدور الموالاة للحكومة.