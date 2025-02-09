الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.. وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" آليات التطبيق

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

من جانبه، قال محمد جبران وزير العمل، إنه لا يوجد استثناءات لأي منشأة نهائيًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم عمل خطابات لكل الجهات المعنية لتطبيق الحد الأدنى في كل المنشآت.

وأوضح وزير العمل، أن الحد الأدنى شمل زيادة العلاوة الدورية 3% بحد أدنى 250 جنيهًا، حيث كانت 200 جنيه العام السابق.

وتابع الوزير: وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، قريبًا، مؤكدًا، أن الكتاب الدوري سيشمل القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكمل محمد جبران: "لن توجد استثناءات لأي منشأة في القطاع الخاص، باستثناء الجمعيات فقط وستكون من خلال وزارة التضامن".

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