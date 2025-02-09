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وزير الصحة يستقبل ممثل شركة "e-health" لبحث تعزيز التحول الرقمي

06:57 م الأحد 09 فبراير 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصحة الإلكترونية “e-health”، لبحث سبل تعزيز التعاون في ميكنة المنشآت الطبية، ودعم التحول الرقمي في المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، وميكنة المنشآت، والملفات الطبية، لتحسين فعالية وكفاءة قطاع الرعاية الصحية من خلال تقنية المعلومات والتحول الرقمي، والعمل على تحقيق التحول الرقمي في المنشآت الصحية من خلال إنشاء منظومة معلومات أمنة في منشآت الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث سبل التعاون في ميكنة منشآت الرعاية الأساسية، وتدريب الكوادر الطبية على استخدام أحدث تقنيات التكنولوجية الطبية.

ولفت «عبدالغفار» في بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش سبل ضمان الاستدامة في الاستثمار بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز الابتكار في الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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