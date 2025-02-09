محافظ أسوان: دفن الأمير كريم الأغا خان في البر الغربي تكريم للتراث وجذب سياحي جديد

كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تفاصيل دفن الأمير كريم الأغا خان، زعيم الطائفة الإسماعيلية، في أسوان بناءً على وصيته.

وأوضح محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، أن مقبرة الأسرة الراحل تقع في البر الغربي من أسوان.

وأضاف، أنه تلقي بيان رسمي من مؤسسة الأغا خان بشأن دفنه، وأن الإجراءات المتعلقة تمت بسرعة، مؤكدًا أن علاقة أسرة الأغا خان بأسوان تاريخية، مشيرًا إلى أن جد الأمير كان قد تعافى من مرض الروماتويد هناك، مما جعله يحب هذه الأرض.

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كما ذكر المحافظ أن الجنازة تمت في موكب مهيب واقتصر الحضور على العائلة بناءً على رغبة الأمير الراحل، حيث انطلقت الجنازة من مدينة أسوان إلى البر الآخر عبر المراكب.

ولفت إلى أن دفن الأمير سيدعم حركة السياحة في أسوان، حيث يتوقع أن يزور أتباعه المقبرة مستقبلاً، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لتوفير خط طيران مباشر من البرتغال إلى أسوان لنقل جثمان الأمير.

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