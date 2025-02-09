وزير العمل لـ"مصراوي": لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والكتاب الدوري خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

من جانبه، قال وزير العمل، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، قريبًا.

وأضاف "جبران"، أن الكتاب الدوري سيشمل القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكد وزير العمل، أنه لن توجد استثناءات لأي منشأة في القطاع الخاص، باستثناء الجمعيات فقط وستكون من خلال وزارة التضامن.

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