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لا استثناءات.. وزير العمل يكشف لمصراوي تفاصيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

06:33 م الأحد 09 فبراير 2025

محمد جبران وزير العمل

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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

من جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القرار هذا العام لن يتضمن أي استثناءات لأي منشأة، وهو أمر وجوبي.

وأضاف: "الاستثناءات ستكون فقط للجمعيات وستكون من خلال وزارة التضامن".

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رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس