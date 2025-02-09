وظائف المحليات.. بيان جديدة من الوزارة بشأن المقابلات الشخصية للمتقدمين

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كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمستشار لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن من المقرر إجراء المقابلات لحوالي 1206 متقدمين توافرت فيهم شروط الإعلان الذي أعلنت عنه الوزارة وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اليوم الأول تم إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 82 متقدما حيث تقوم اللجنة العليا للقيادات بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة العليا بمناقشتهم أيضا فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.

وأشارت منال عوض، إلى حرص اللجنة العليا للقيادات على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

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