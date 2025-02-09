فيديو مستر بيست.. رئيس "أفلام مصر" يكشف كواليس جديدة عن حلقة الأهرامات

كتب- محمد سامي:

قال أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، إن تصوير اليوتيوبر العالمي مستر بيست، حلقة داخل أهرامات الجيزة، كان حدثًا إيجابيًّا لتنشيط السياحة؛ خصوصًا بعد تحقيق الفيديو أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من 14 ساعة، مما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالحضارة المصرية.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن الدولة قدمت تسهيلات استثنائية لإنجاز هذا العمل، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية، وفرت الموافقات اللازمة في وقت قياسي؛ مما أسهم في ظهور الحلقة بشكل احترافي.

وأوضح مدير عام لجنة مصر للأفلام أن التصوير داخل الهرم شمل فتحَ أبواب لم تُفتح للجمهور من قبل، مما أتاح فرصةً غير مسبوقة لإبراز عظمة المكان، مشيدًا بسرعة إنهاء إجراءات دخول المعدات عبر الجمارك، ودور لجنة مصر للأفلام في تسهيل التصوير، وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد بدوي أن مشاركة الدكتور زاهي حواس في الحلقة أضافت بُعدًا تاريخيًّا عظيمًا؛ حيث قدم شرحًا عن الأهرامات زاد من قيمة المحتوى وتأثيره، وأشار إلى أن ردود الأفعال العالمية حول الفيديو كانت باهرة، مما يعزز من صورة مصر كوجهة سياحية استثنائية.

وكشف مدير عام لجنة مصر للأفلام أن هناك أعمالًا سينمائية أجنبية روائية قادمة سيتم تصويرها في مصر؛ مما يعكس مدى تطور قطاع التصوير السينمائي في البلاد وجاذبية مواقعها التاريخية لصناع المحتوى العالميين.