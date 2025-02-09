سيد الإسكندراني يترشح على مقعد نقيب الصحفيين للدورة الحادية عشرة
كتب- محمد نصار:
تقدَّم سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين للدورة الحادية عشرة على التوالي.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأحد 9 فبراير 2025، وهو اليوم الأول من أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة.
وقال الإسكندراني، في تصريحات صحفية، إنه يسعى لتحقيق عدة أهداف ومكتسبات للصحفيين أبرزها:
- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 20,000 جنيه، مع استعداده لمخاطبة رئيس الوزراء لتحقيق هذه الزيادة.
- توفير الخدمات المختلفة لأعضاء الجمعية العمومية.
- حل مشكلات النقابة، والعمل على تحسين أوضاع الصحفيين ودعمهم في جميع المجالات.
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