وزير الأوقاف: نرفض تصفية القضية الفلسطينية والأحداث الجارية تتطلب التلاحم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه في ظل الأوضاع الجارية والظروف المحيطة يتطلب هذا الأمر المزيد من التلاحم؛ بداية من جائحة كورنا، وصولًا إلى قضية القضايا؛ وهي القضية الفلسطينية، والتهديد بتصفية القضية بعد ما شهده قطاع غزة من كارثة بجميع ما تحمله الكلمة من معنى.

وتابع الأزهري، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة: "المصريون جميعهم قيادة وشعبًا يرفضون تهجير الأشقاء الفلسطينيين، والمساس بسيادة الدولة المصرية، والأردن الشقيق، والمملكة العربية السعودية، وأن مصر ترفض رفضًا قطعيًّا تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى وعلى أية سيادة من الدول سالفة الذكر".

وأكد الأزهري أن الشعب المصري عن بكرة أبيه يرفض تصفية القضية الفلسطينية، ولا حل على الإطلاق للقضية الفلسطينية سوى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود يونيو 1967، والجميع على قلب رجل واحد لعدم تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالسيادة المصرية.