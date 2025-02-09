محافظ القاهرة: حل 98.89% من شكاوى المنظومة الموحدة

كتب- محمد نصار:

ثمن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تحظى بمتابعة دورية مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأثبتت كفاءة كبيرة في رصد وتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام الماضي من إنجاز 98.89% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها 59365 شكوى وإيجاد حلول لها، كما تمكنت من إنجاز 99.70% من الشكاوى الواردة لها خلال الأربع سنوات الماضية والبالغ عددها 221577 شكوى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضاء المواطنين.

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