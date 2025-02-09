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أخبار الطقس.. الأرصاد: غطاء سحابي كثيف يؤثر على القاهرة

03:54 م الأحد 09 فبراير 2025
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة يؤثر على القاهرة الكبرى وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إنه يصاحب الأمطار نشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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