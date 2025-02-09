خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. "طاقة النواب" تكشف التفاصيل

كتب- نشأت علي:

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII "، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية"، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.

وأكد السويدي، في ما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

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