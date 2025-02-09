مستر بيست يصل إلى مثوى الملك خفرع الأخير.. ماذا وجد داخل المقبرة؟ (صور)

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لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اليوتيوبر الشهير مستر بيست (MrBeast) مقطع فيديو جديدًا بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، حيث خاض تجربة استثنائية لاستكشاف أحد أعظم الصروح الأثرية في العالم.

استكشاف مقابر الفراعنة وممرات الهرم

بدأ مستر بيست، جولته داخل مقبرة الملك خفرع، متجهًا إلى حجرة الدفن حيث يرقد الفرعون في مثواه الأخير.

وتنقل مستر بيست، عبر ممرات الهرم الداخلية، موثقًا المشاهد بلقطات نادرة، وكشف تفاصيل دقيقة عن تصميم هذه الهياكل الضخمة التي شُيّدت قبل آلاف السنين.

خلال الاستكشاف، أشار إلى أن هذه المواقع محظورة قانونيًا لدخولها، بسبب طبيعتها الخطرة، حيث تفتقر بعض المناطق إلى التهوية الكافية، فضلًا عن الممرات الضيقة والممرات العميقة التي تتطلب إجراءات خاصة لعبورها.

ملايين المشاهدات في وقت قياسي

الفيديو حقق 38 مليون مشاهدة خلال 18 ساعة فقط على "يوتيوب"، ليحظى بتفاعل واسع من متابعيه الذين عبّروا عن دهشتهم من التفاصيل التي وثّقها داخل الأهرامات.

مستر بيست.. صانع المحتوى الأكثر إثارة

يُعد مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، من أبرز صناع المحتوى على "يوتيوب"، حيث يقدّم مقاطع فيديو تجمع بين الترفيه والمغامرة والتعليم، مع التركيز على تجارب استثنائية ومغامرات غير مسبوقة، جعلته واحدًا من أشهر الشخصيات الرقمية عالميًا.

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