علاء عمران يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن

كتب- مصراوي:

تقدم علاء عمران، نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن في انتخابات 2025، وذلك خلال تلقي اللجنة المشرفة أوراق المرشحين في أول أيام فتح باب الترشح.

وقال «عمران» في تصريحات صحفية إن شعاره في هذه الدورة هو: "معًا نستطيع.. نقابة قوية ومستقبل أفضل"، مشيرًا إلى أبرز الملفات التي سيعمل عليها، ومنها ملف الأجور، الأزمات التي تواجه الصحفيين في الصحف، وتقديم الخدمات للصحفيين في مختلف الهيئات والوزارات والجهات المعنية، لضمان حصول الصحفي على الخدمة التي تليق به.

وأعرب «عمران» عن ثقته في اختيارات الجمعية العمومية خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ نقابة الصحفيين ومهنة الصحافة، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الارتقاء بالمهنة وتحسين مستوى معيشة الصحفيين. وأكد أنه سيسعى بقوة لنيل ثقة الزملاء، وسيعمل مع مجلس النقابة - حال فوزه - على تحقيق كافة طموحات ومتطلبات الجماعة الصحفية.

وكان جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية، ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، على أن يُغلق باب الترشح في اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير) عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.