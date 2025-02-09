انتخابات الصفحيين| "البلشي" يترشح نقيبًا.. و"بدر وعبدالحفيظ وعاطف" على مقاعد المجلس

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كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

تقدم اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات نقابة الصحفيين التي تجرى خلال الفترة المقبلة.

وتقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأوراقه للترشح على نفس المقعد خلال انتخابات التجديد النصفي القادمة.

وقال "البلشي"، خلال تقدمه بأوراق الترشح: عودة جديدة للجمعية العمومية.. أصحاب الكلمة والاختيار والسلطة العليا..

تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لدورة ثانية على مقعد نقيب الصحفيين وسيبقى الاختيار لكم.

كما تقدم أيضًا بعض أعضاء النقابة، منهم عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأحمد عاطف، بأوراق ترشحهم في الانتخابات على مقاعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتى الخميس 13 فبراير 2025.