وزير الصحة: مصر بحاجة إلى آلاف الأسرّة خلال 10 سنوات لتلبية الاحتياجات المتزايدة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إن مؤتمر التأمين الصحي الشامل الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يحمل رسالة بالغة الأهمية، فالقطاع الصحي يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى التوسع في البنية التحتية الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأوضح عبدالغفار، أن التقديرات تشير إلى حاجة مصر لإضافة آلاف الأسرّة خلال السنوات العشر المقبلة للحفاظ على المعدلات الحالية، التي لا تزال أقل من المستويات العالمية.

وأضاف أن هناك رؤية أخرى ترى أن تطوير المنظومة الصحية المتكاملة، التي تركز على الوقاية من الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، قد يقلل الحاجة إلى الأسرّة، لكن التحدي الأكبر يظل في سد الفجوة بين النمو السكاني المتسارع والاحتياج الفعلي للخدمات الصحية.