وظائف خالية بهيئة الطرق والكباري.. التقديم حتى 27 فبراير

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وينتهي التقديم على هذه الوظائف اعتبارًا من نهاية الإعلان وذلك يوم 27 فبراير الجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الطرق والكباري

طالبت الهيئة، أن تُسلم المستندات المقدمة باليد وأن تكون مكونة من 8 ملفات (ألوان) تحتوي على:

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي ويتضمن (البيانات الأساسية المعتمدة موضحًا بها التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت - أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- صورة من المؤهل الدراسي (معتمد) أو المؤهلات الأعلى إن وجدت.

3- عدد 6 صورة شخصية حديثة مقاس 4x6 (بالملف الأصلي).

4- عدد 8 صور لبطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.

5- بيان عن أبرز الإنجازات السابقة في مجال العمل مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

6- بيان بمقترح كامل لتطوير الوظيفة المراد التقدم عليها أو أحد الأنشطة الرئيسية وبرنامج زمني لتحقيق ذلك طبقًا لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

7- صورة معتمدة للدورات التدريبية طبق الأصل.

8- خطاب/ شهادة من الإدارة القانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

9- صحيفة حالة جنائية موجهة للهيئة العامة للطرق والكباري.

10- "CD" به كل المستندات المطلوبة بعاليه بصيغة pdf وصيغة (PPT - باور بوينت).

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