بيان عاجل| مصطفى بكري: لا تشكيك ضد مصر.. وعلى كل مصري مواجهة الامتداد الصهيوني

كتب- نشأت علي:

ألقى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا أمام الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية.

وأشاد بكري بدعوة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عقد قمة عربية الشهر الجاري، ضمن جهود الدولة لوقف مخططات التهجير.

وأكد النائب أن هناك اتفاقًا تم توقيعه بين إثيوبيا وإسرائيل عن المياه والطاقة المتجددة؛ وهو الأمر الذي يكشف عن حجم التداعيات والتحديات التي تتعرض لها مصر.

وقال بكري: لا تشكيك ضد مصر أو تشكيك في قياداتها، مؤكدًا أن حكمة الرئيس توجب على كل مصري أن يقف خلف الدولة المصرية؛ لمواجهة الامتداد الصهيوني.

وأضاف النائب أن كل مصر مع القضية الفلسطينية ويدعمها أبناء الشعب، فضلًا عن رفض أي شكل من أشكال التهجير.

وطالب بكري رئيسَ "النواب" والوكيلَين، بالدعوة بكل ما أوتوا من قوة لمواجهة هذا المخطط.