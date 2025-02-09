المدير الإقليمي للبنك الدولي: 60% من إنفاق المصريين على الخدمات الصحية

كتب - أحمد جمعة:

قال المدیر الإقلیمي للبنك الدولي، ستیفان جیمبرت، إن 60% من إنفاق الأسر المصرية يكون للحصول على خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي عُقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف جیمبرت أن "المنتدى أمر مهم ويعكس مدى أهمية قطاع الصحة في الارتقاء بالتنمية الشاملة للدولة لأنه ينعكس على رفاهية المجتمع وكذلك على مستوى القدرات الإنتاجية للبلد

وأكمل: نحتفي ببعض النجاحات المنجزة في قطاع الرعاية الصحية على مدار الـ 30 عاما الماضية حيث شهدنا انخفاض معدل الوفاة وارتفاع مؤشرات الصحة".

وأوضح أن مصر كانت إحدى البلدان التي شهدت خفضا في معدل أمراض السمنة وحصلت على شهادة دولية بذلك إلى جانب خلوها من مرض الملاريا.

وتابع: "الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بالرعاية الصحية هي جهود استثنائية ونفتخر بالشراكة مع الحكومة المصرية".

ولفت المدیر الإقلیمي للبنك الدولي إلى عدد من التحديات التي يواجهها القطاع والتي يأتي على رأسها وجود فارق بين المجتمع الحضري والريفي في الحصول على التغطية الصحية وكذلك الأمراض غير السارية فـ 80% من الوفيات من هذه الأمراض السارية.

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