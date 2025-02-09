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زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي-تفاصيل

11:26 ص الأحد 09 فبراير 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

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كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة للكهرباء خاطبت الشركات التابعة لها، في سرية تامة، بإعداد موازنات العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، متضمنةً احتساب علاوة دورية تقدر بـ١٥٪؜ على الأجر الأساسي، على أن يتم الصرف مع راتب شهر مارس المقبل.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، بأنه من المقرر انطلاق أعمال اجتماعات الجمعيات العادية لشركات الكهرباء؛ لمناقشة موازنات العام المالي الجديد ٣٠٢٥/٢٠٢٦ نهاية الشهر الجاري، ثم يتبعها انعقاد جمعيتَي القابضة ونقل الكهرباء.

وأوضح المصدر أنه سيتم انعقاد مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة؛ لاعتماد زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء بنسبة ١٥٪ على الأجر الأساسي، وسيتم الصرف اعتبارًا من مرتب شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى منح العاملين مبالغ مالية تحت بند حافز إضافي مقطوع وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.

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زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل