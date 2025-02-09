"أبوعيش" يكشف حجم مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات "التأمين الشامل"

القاهرة – أحمد جمعة

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الإقبال المتزايد لمقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة، والذي بلغ أكثر من 27% من إجمالي مقدمي الخدمات، يعكس نجاح النظام وثقة القطاع الخاص فيه، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفق أعلى معايير الجودة لجميع الأسر المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي عُقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وشدد "أبوعيش" على أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمة فحسب، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير النظام الصحي المصري، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة، ما يعزز كفاءة وعدالة توزيع الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يستلزم استمرار الحوار القائم على الشفافية والتكامل في الأدوار والمسؤوليات، موضحًا أن المنتدى يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون طويل الأمد لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

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