بينها النزاعات الإقليمية.. "أبو عيش": 4 تحديات تواجه المنظومة الصحية في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت في السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في قطاع الصحة بداية من المبادرات الرئاسية التي أحدثت تحولا جذريا في مكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، مرورا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار "أبوعيش" أن تلك الإنجازات يأتي في مقدمتها أيضا إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أعتبره "يمثل نقلة نوعية في إدارة وتمويل خدمات الرعاية الصحية حيث يعتمد على مبادئ التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة".

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف "أبوعيش" في كلمته: "حين نتحدث عن التغطية الصحية الشاملة فنحن لا نتحدث عن نظام تأمين صحي يعيد تعريف مفاهيم الحماية الاجتماعية وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، إنما عن رؤية متكاملة تؤسس لنموذج صحي جديد ومسؤولية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يعد شريكا محورياً لإنجاح هذه المنظومة فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام".

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، على رأسها "تطورات ديموغرافية وزيادة العبء المرضي والتحديات الاقتصادية والنزاعات الإقليمية".

وقال إن هذا "يفرض علينا تحقيق أقصى استفادة وكفاءة لاستخدام كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة بطريقة مستدامة".

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