"أبو عيش": التأمين الصحي الشامل "برنامج وطني استراتيجي"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة، يعكس التزام الدولة الراسخ بالرعاية والحماية الصحية للمواطنين.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف "أبو عيش" أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي وفق نهج قائم على الكفاءة والعدالة الصحية والاستدامة المالية.

وتابع: "ما يؤكد على ذلك هو الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقه لها في بورسعيد نوفمبر 2019".

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