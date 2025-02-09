حدث ليلا| الحوار الوطني يضم 4 أعضاء جدد.. واليوتيوبر مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الأهرامات

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:

توفي الأمير كريم آغا خان، المعروف بثروته وعمله التنموي في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة آغا خان للتنمية، في لشبونة، عن عمر يناهز 88 عامًا يوم الثلاثاء الماضي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير/ كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان، بمحافظة أسوان

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عن انضمام الدكتورة هالة السعيد، المستشارة الاقتصادية لرئيس الجمهورية، كعضو جديد في مجلس الأمناء بعد قبولها دعوة رئيس المجلس.

أقيمت مساء اليوم في المتحف المصري الكبير، ضمن فعاليات معرض "آرت فير كايرو.. فن القاهرة"، ندوة بعنوان «تقديم كتالوج RAISONNÉ إلى العالم العربي للحفاظ على الفن العربي الحديث وترويجه وحمايته»، بمشاركة الكاتب الكبير محمد سلماوي، والدكتور حسام رشوان، الباحث في الفن، والناقدة الفنية فاليري ديدييه.

استنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان غزة، قائلا: "من الذي أعطاك هذا الحق".

علق الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بضمه لعضويته باعتباره أحد الرموز السياسية والوطنية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع المصري.

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، مؤكدًا أن شهر طوبة لم يكن بالمعدلات الطبيعية هذا العام وكانت درجة الحرارة في شهر يناير أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ترشحه على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقبلة، والتي سيتم فتح باب الترشح لها غدا الأحد.

عرض اليوتيوبر العالمي الشهير مستر بيست، ما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه"، والذي يتضمن تحدي الـ 100 ساعة من قلب هضبة أهرامات الجيزة.

كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لـ حقل ظهر والحفار "سايبم 10000".

حرص محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بأحياء الهرم والطالبية العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على الأسواق.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيرًا للإعلان عن مبادرة اجتماعية تشمل تجهيز 70 فتاة من أبناء مركز كفر الزيات و7 رحلات عمرة لحفظة القرآن الكريم و التبرع بـ 8 حضانات للأطفال بمستشفى كفر الزيات العام وذلك بحضور المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن.



