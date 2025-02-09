حدث ليلا| الحوار الوطني يضم 4 أعضاء جدد.. واليوتيوبر مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الأهرامات
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:
بعد صدور قرار مدبولي بدفنه في أسوان.. من هو الأمير كريم أغا خان؟
توفي الأمير كريم آغا خان، المعروف بثروته وعمله التنموي في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة آغا خان للتنمية، في لشبونة، عن عمر يناهز 88 عامًا يوم الثلاثاء الماضي.
الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير/ كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان، بمحافظة أسوان
هالة السعيد تنضم لعضوية مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب
أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عن انضمام الدكتورة هالة السعيد، المستشارة الاقتصادية لرئيس الجمهورية، كعضو جديد في مجلس الأمناء بعد قبولها دعوة رئيس المجلس.
مثقفون يكشفون أسرار نقل معبد أبو سمبل.. السر في كتالوج RAISONNÉ
أقيمت مساء اليوم في المتحف المصري الكبير، ضمن فعاليات معرض "آرت فير كايرو.. فن القاهرة"، ندوة بعنوان «تقديم كتالوج RAISONNÉ إلى العالم العربي للحفاظ على الفن العربي الحديث وترويجه وحمايته»، بمشاركة الكاتب الكبير محمد سلماوي، والدكتور حسام رشوان، الباحث في الفن، والناقدة الفنية فاليري ديدييه.
هشام طلعت مصطفى يرد على مقترح ترامب بشأن ريفيرا غزة: تمثل أعلى مخاطرة في العالم
استنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان غزة، قائلا: "من الذي أعطاك هذا الحق".
أول تعليق من عمرو حمزاوي على انضمامه لمجلس أمناء الحوار الوطني
علق الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بضمه لعضويته باعتباره أحد الرموز السياسية والوطنية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع المصري.
أجواء باردة وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، مؤكدًا أن شهر طوبة لم يكن بالمعدلات الطبيعية هذا العام وكانت درجة الحرارة في شهر يناير أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.
خالد البلشي يعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ترشحه على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقبلة، والتي سيتم فتح باب الترشح لها غدا الأحد.
تخطى الـ5 ملايين مشاهدة.. اليوتيوبر العالمي مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الأهرامات - (فيديو)
عرض اليوتيوبر العالمي الشهير مستر بيست، ما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه"، والذي يتضمن تحدي الـ 100 ساعة من قلب هضبة أهرامات الجيزة.
متحدث الحكومة: استعادة معدلات إنتاج الغاز بحقل ظهر ستوفر 1.5 مليار دولار
كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لـ حقل ظهر والحفار "سايبم 10000".
محافظ الجيزة: مستمرون في تجربة أسواق اليوم الواحد والتوسع فيها
حرص محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بأحياء الهرم والطالبية العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على الأسواق.
بحضور عصام الحضري.. "مستقبل وطن" يجهز 70 فتاة للزواج وينظم 7 رحلات عمرة لحفظة القرآن بالغربية
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيرًا للإعلان عن مبادرة اجتماعية تشمل تجهيز 70 فتاة من أبناء مركز كفر الزيات و7 رحلات عمرة لحفظة القرآن الكريم و التبرع بـ 8 حضانات للأطفال بمستشفى كفر الزيات العام وذلك بحضور المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن.
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