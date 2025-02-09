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هشام طلعت مصطفى: هناك أهداف خفية لترامب في غزة

12:17 ص الأحد 09 فبراير 2025

هشام طلعت مصطفى

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن الاستثمار في غزة شئ مستحيل، متسائلًا: ماذا سيفعل فى 2 مليون مواطن غزاوي؟.

كما تسائل خلال حواره مع برنامج الحكاية، الذي يقدمه عمرو أديب على قناة إم بي سي: كيف ستتحرك الناس هناك التي ليس لها مكان؟.. وكيف سيتعامل الأمريكان مع الحشود الموجودة هل سترميهم في البحر؟.

وأكد أن هناك هدف آخر لترامب يريد تحقيقه، لأن كلامه وتصريحاته غير منطقية ومستحيلة التنفيذ على أرض الواقع.

وتسائل: ما هو الأفضل للمجتمع الدولي؟، أن أعطى استقرارًا للفلسطنيين وبالتالي يقل العنف المتبادل؟.. أم ينفذ مشروعًا استثماريا يؤدي إلى مزيد من العنف والظلم والتهجير؟

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