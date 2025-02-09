"العليا للحج" تكشف تفاصيل وقف التطعيمات لأداء العمرة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن قرار إلغاء اشتراطات الحمى الشوكية حقيقي ولكن لم يصل للجنة الحج والعمرة قرار رسمي، إلا أنه تم التحقق من الأمر من خلال الطيران المدني السعودي بإيقاف العمل بالقرار الصادر في 7 يناير الماضي بشأن إجراء الحج والعمرة أو زيارة السعودية بشكل عام.

وأشار "ترك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعليمات تصدر من الدولة المضيفة والتعليمات صادرة من وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع الطيران المدني السعودي لتعميمه على كافة الدول.

وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات أكبر على المواطنين للسفر إلى السعودية كزيارة أو كإجراء الحج والعمرة، مؤكدًا أنه في شهر رمضان يتم وقف أي أنواع التأشيرات إلى السعودية، وتم وضع اشتراطات مشددة بشأن إصدار تأشيرة الزيارة وتكون مدة الصلاحية شهر فقط حتى لا يكون هناك تخلف من المواطنين من العمرة للحج.

وتابع: "هناك ترتيبات لإنهاء التأشيرة نفسها حتى لا يحدث أي مشكلة بموسم الحج مثلما حدث بالموسم العام الماضي".

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