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نقابة الصحفيين تعلن موعد انعقاد لجنة قيد المؤجلين لجدول تحت التمرين

04:00 ص الأحد 09 فبراير 2025

نقابة الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:
قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلساتها للقيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الجلسة السابقة ويبدأ تلقي الطلبات وتحديث البيانات، وذلك من يوم الإثنين الموافق 10 فبراير إلى الخميس 13 فبراير 2025.
ونظمت نقابة الصحفيين أمس، السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى الذى يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابى.

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